بوغبا يفجر مفاجأة: أعتقد أن هذا مونديالي الأخير

قال بول بوغبا لاعب وسط منتخب فرنسا لكرة القدم إن نهائيات روسيا ربما تكون آخر كأس عالم يشارك فيها لكنه يأمل أن يكون لائقا للمشاركة في المزيد.

وأبلغ لاعب مانشستر يونايتد (25 عاما)، مؤتمرا صحافيا قبل مباراة فرنسا الأخيرة في المجموعة الثالثة ضد الدنمارك: ربما تكون آخر كأس عالم أشارك فيها، أنا واقعي، لا أدري إن كان سيتم استدعائي مجددا للتشكيلة، ربما يصبح لاعبون آخرون أفضل مني. أتمنى أن أشارك في المزيد. حصلت بالفعل على فرصة المشاركة في كأس العالم مرتين، بعض اللاعبين يحلمون باللعب في واحدة فقط.

وضمنت فرنسا بالفعل التأهل لدور الستة عشر، وستتصدر المجموعة إذا تجنبت الهزيمة أمام المنتخب الدنماركي.