رئيس الاتحاد الأرجنتيني ينفي خصام اللاعبين مع سامباولي

المصدر: برونيتسي - د ب أ

نفى كلاوديو تابيا رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني التكهنات المثارة حول حدوث خلاف بين خورخي سامباولي مدرب المنتخب الوطني واللاعبين في ظل التهديدات التي تواجه منتخب التانغو بالخروج من دور المجموعات لمونديال روسيا.

وقال تابيا "الكثير من الأمور التي تكتب كذب"، مشيرا إلى أن سامباولي يقود التدريبات بشكل اعتيادي.

وسار المدافع خافيير ماسكيرانو على نفس النهج وتحدث عن "الكثير من الخرافات التي تثار هنا، والتي ليس لها تفسير لدينا".

وبات المنتخب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم مرتين مهددا بقوة بالخروج من دور المجموعات في كأس العالم للمرة الأولى منذ 16 عاما بعد التعادل مع أيسلندا 1 - 1 ثم الهزيمة أمام كرواتيا صفر - 3.

ويتحتم على الفريق الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي الذي يكمل عامه الحادي والثلاثين يوم الأحد، الفوز على نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من أجل التأهل للدور التالي.