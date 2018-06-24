رودي "مكسور الأنف" يتمنى لعب مباراة كوريا الجنوبية

يأمل سيباستيان رودي لاعب خط وسط المنتخب الألماني أن يكون متواجداً عندما يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره الكوري الجنوبي، في المباراة المصيرية المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، من خلال ارتدائه قناعاً يحمي أنفه المكسور.

وقال رودي، الذي خضع لعملية جراحية يوم الأحد: "أعاني من بعض مشاكل التنفس ولكن لا يوجد ألم على الإطلاق في هذه اللحظة. أتمنى أن أعود للفريق في مباراة يوم الأربعاء.

وتعرض اللاعب لكسر في الأنف في المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني على نظيره السويدي 2 - 1 يوم السبت في كأس العالم.

وفي أول مباراة له في كأس العالم، تعرض رودي، 28 عاما، لصدمة في الوجه من قدم السويدي أولا تويفونين في الدقيقة 25 من اللقاء.

وحاول الأطباء وقف النزيف من أنف رودي دون جدوى ليجري لوف تبديلا اضطراريا في الدقيقة 31 حيث أشرك إيلكاي غوندوغان مكان رودي لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني.

ويملك المنتخب الألماني ثلاث نقاط في المجموعة السادسة متساويا مع المنتخب السويدي، الذي يواجه المنتخب المكسيكي، المتصدر، يوم الأربعاء أيضا.

ويواجه المنتخب الألماني 90 دقيقة صعبة أمام المنتخب الكوري الجنوبي في محاولة للتأهل لدور الستة عشر، لاسيما وأن الفوز وحدة قد لا يكون كافيا لعبور دور المجموعات.

ويأمل أيضا ماتس هوميلز أن يشفى من إصابته في الرقبة، وربما يكون بديلا لزميله بفريق بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ الذي يغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف: ينبغي ألا أعاني من مشاكل أخرى.