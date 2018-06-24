ساؤول ينتقد قرار إقالة لوبيتيجي من تدريب إسبانيا علناً

لا تزال ظلال الإقالة الدرامية للمدرب جولين لوبتيجي عشية انطلاق كأس العالم لكرة القدم تحيط بمنتخب إسبانيا مع استعداده لخوض مباراته الأخيرة في المجموعة الثانية ضد المغرب في كالينينغراد بعدما انتقد لاعب الوسط ساؤول نيغيز القرار علنا.

والشائع من لاعبي إسبانيا منذ إقالة لوبتيجي من قبل لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب التفاوض على تدريب ريال مدريد بدون علمه هو أنهم تقبلوا القرار، مع الاعتراف بأنه ليس مثاليا لمسيرة الفريق في كأس العالم.

لكن ساؤول، الذي لعب تحت قيادة لوبتيجي في منتخب إسبانيا تحت 19 عاما، فرق الصفوف في مقابلة مع التلفزيون الإسباني يوم السبت، قائلا إن اللاعبين كان يجب أن تكون لهم كلمة في هذا القرار المصيري.

وقال ساؤول: كان الأمر مدهشا وأعتقد أنه حتى في وجود إسباب وراء القرار، فإن اللاعبين لم تكن لهم كلمة في ذلك ولم يكن هذا هو الوقت المناسب.

وأضاف: استحق لوبيتيجي البقاء في منصبه بعد عامين من الاستعداد لكأس العالم معنا. بالطبع هذا أثر علينا. تستبدل المدرب قبل يومين من انطلاق كأس العالم لكننا حاولنا البقاء أقوياء.

وقال المدرب المؤقت فرناندو هييرو، الذي كان قبل البطولة يشغل منصب المدير الرياضي للمنتخب الإسباني، إن لا مشكلة لديه مع تعليقات ساؤول.

وأضاف هييرو في مقابلة مع محطة "أوندا سيرو" الإذاعية الإسبانية :من المنطقي والصحي أن يبدي الكل رأيه. من الطبيعي أن يكون للاعبين حرية أن يقولوا ما يحلو لهم. أنا هنا كمدرب بسبب ظروف، وأنا أول شخص يعترف بذلك، ولا أحد آخر بحاجة لقول ذلك.

وستتأهل إسبانيا إلى دور الستة عشر إذا تعادلت مع المغرب الذي ودع المنافسة بالفعل يوم الاثنين رغم أن من أجل تصدر المجموعة الثانية سيكون على المنتخب الإسباني التفوق في عدد الأهداف على البرتغال التي تواجه إيران في التوقيت نفسه.