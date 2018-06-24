لاعبو السويد يحفزون زميلهم المتسبب بهدف كروس

تلقى لاعب الوسط السويدي جيمي دورماز يوم الأحد سيلا من الرسائل التحفيزية بعد تسببه في الضربة الحرة التي سجلت منها ألمانيا هدف الفوز القاتل 2 - 1 يوم السبت في مونديال روسيا.

وأقدم دورماز الذي شارك كبديل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، على عرقلة تيمو فيرنر بالقرب من منطقة جزاء السويد ليتم احتساب ضربة حرة للفريق الألماني سجل منها توني كروس هدف الفوز القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وتعرض دورماز لانتقادات بسبب المخالفة، ونال قسطا من الملاحظات العنصرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ونقلت وسائل الإعلام السويدية عن دورماز قوله "لا أكترث لذلك، أبقى هنا فخور وأمثل بلدي".

وقال ألبين إيكدال لاعب وسط السويد: جيمي لا يقع اللوم عليه، الناس لا ينبغي أن تلوم لاعبا بعينه، نفوز كفريق ونخسر كفريق.