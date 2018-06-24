"فيفا" يحقق في احتفالية تشاكا وشاكيري وتصريح مدرب صربيا

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراءات تأديبية بحق لاعبي المنتخب السويسري شيردان شاكيري وغرانيت تشاكا، السبت، على خلفية احتفالهما "السياسي" بعد التسجيل في مرمى صربيا خلال لقاء الفريقين في مونديال روسيا.

وتقدمت صربيا في مباراة يوم الجمعة التي أقيمت في كالينينغراد بهدف منذ الدقيقة الخامسة، إلا أن سويسرا قلبت الطاولة، وفازت في الثواني الأخيرة بنتيجة 2-1.

وما إن سجل شاكيري هدف الفوز، حتى توجه نحو المشجعين الصرب، ووضع يديه على صدره بشكل معاكس، راسما شارة "النسر المزدوج" الأسود اللون، رمز ألبانيا والذي يتوسط علمها الأحمر، وسبقه إلى ذلك مسجل الهدف السويسري الأول، تشاكا الذي تعود أصوله أيضا إلى كوسوفو.

وبما أن "فيفا" يمنع الرسائل والشعارات السياسية في الملاعب، قرر فتح إجراء تأديبي بحق اللاعبين، وكذلك الأمر بحق مدرب صربيا ملادن كرسييتش الذي طالب بإحالة الحكم الألماني فيليكس بيرتش إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي، لأنه تغاضى عن ركلة جزاء واضحة لألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 66 بعدما تعاون شتيفان ليخشتاينر وفابيان شار على إسقاطه في منطقة الجزاء.

كما فتح "فيفا" اجراءات تأديبية بحق الاتحاد الصربي لكرة القدم بسبب تصرفات جمهوره الذي أطلق صافرات الاستهجان خلال عزف النشيد السويسري وبحق شاكيري ورفع الشعائر السياسية والمهينة خلال المباراة.