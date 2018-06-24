"كابوس الأرجنتين".. رفض قميص ميسي لسوء أخلاق زملائه

رفض أنتي ريبيتش، مهاجم كرواتيا، طلب قميص ميسي بعد لقاء المنتخبين، بعدما رأى قبح اللعب الأرجنتيني وأخلاق لاعبيهم السيئة، رغم أنه كان متحمسا قبل بداية اللقاء لإهدائه لأحد أصدقائه.

وفازت كرواتيا بنتيجة كبيرة على المنتخب الأرجنتيني، ثلاثة أهداف دون رد، في ثاني مباريات المجموعة الرابعة، سجلها ريبيتش ومودريتش وراكيتيتش.

وكشف ريبيتش عن تغيير رأيه حول طلب قميص أفضل لاعب في العالم 5 مرات: كنت مخططا لطلب قميص ميسي، ولكن الأرجنتينيين تركوا انطباعا سيئا لدرجة أنني كرهتهم في تلك الليلة، كنت متوقعا أن يتحلون بأخلاق أفضل، لكنهم فريق لا يعرف كيف يملك روحا رياضية عند الخسارة.

وعزز سيم فيرسالكو، ظهير كرواتيا، حديث زميله بأن "الأرجنتينيين كانوا يدعون السقوط في أغلب اللقطات ويبدؤون البكاء كالفتيات". وزاد ريبيتش في انتقاده للأرجنتينيين: كنت متحمسا لطلب قميص ميسي لأهديه لأحد أصدقائي، ولكن صدمت بسوء أخلاقهم، وتعمدهم الاستفزاز، وهم لا يعرفون شيئا عن اللعب بعدل، فقد صدموني بشكل سلبي، ويجب أن يتعلموا مباركة المنافس الأفضل في المباريات. واختتم ريبيتش مقابلته مع "بورتال غول" قائلا: تلقيت العديد من التهاني بعد فوزنا الكبير أمام الأرجنتين، وسعيد جدا بمساهمتي في مباراة كهذه.

وافتتح ريبيتش ثلاثية كرواتيا في شباك الأرجنتين بعد أن استغل خطأ كاباييرو، حارس المنتخب اللاتيني، الفادح ليتصرف مع الكرة بذكاء ويسددها قبل أن تلمس الأرض، لتبدأ بعد هذا الهدف سلسلة ممتعة من فرص وأهداف للمنتخب الكرواتي.

وعقد فوز كرواتيا على "بلاد الفضة"، وضع الأخير حيث كان أقرب لوداع كأس العالم 2018 من الدور الأول، منه للبقاء، غير أن فوز نيجيريا حسّن وضع الأرجنتين نسبيا حتى الجولة الأخيرة.