وزراء سويسريون يدافعون عن احتفالية تشاكا وشاكيري

دافع وزراء بالحكومة السويسرية عن ثنائي المنتخب الوطني جرانيت تشاكا وشيردان شاكيري، يوم الأحد، بعد احتفالهما المثير للجدل خلال الفوز على صربيا 2 -1 في مونديال روسيا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم السبت عن بدء إجراءات انضباطية بحق تشاكا وشاكيري، بعد الإيماءة المثيرة للجدل التي قاما بها خلال المباراة أمام صربيا.



وأوضح فيفا أن اللاعبين عليهما أن يوضحا الإيماءة التي قامها بها بعد تسجيلهما هدفي فوز سويسرا على صربيا 2 -1.

واحتفل كل من شاكيري وزميله تشاكا، بالتسجيل في شباك صربيا بطريقة مشابهة، تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام، لتمثيل رمز النسر الطائر.

وأثارت طريقة الاحتفال غضب الجماهير الصربية، حيث تعد الإيماءة رمزا لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب دول البلقان، التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي بين كوسوفو ومقدونيا وألبانيا ضد صربيا.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبين الاثنين هما من أصول من كوسوفو، التي تتحدث الألبانية وأعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008.

ولم تعترف صربيا باستقلال كوسوفو، ولا تزال حالة التوتر قائمة بقوة بين الجانبين.

وقال غاي بارميلين وزير الدفاع والرياضة السويسري الذي كان حاضرا المباراة في استاد كالينينغراد: أي شخص جرب مثل ذلك العبء، قد يتفهم المشاعر التي يمر بها اللاعب.

وأوضح إيجناسيو كاسيس وزير الخارجية السويسري أن الفريق السويسري نموذج على اندماج الثقافات المختلفة.

وأوضح كاسيس: ليس لدي شك في أنه قد تشعر بالانتماء إلى الدولة التي احتضنتك دون أن تنسى بلدك الأم. وقال بيتر جيليرون رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم للصحافيين إن أي عقوبة على تشاكا وشاكيري ستكوم ضربة موجعة.

ويلتقي المنتخب السويسري مع نظيره الكوستاريكي يوم الأربعاء المقبل ويكفيه التعادل للعبور إلى دور الستة عشر.

ويتوقع جيليرون صدور قرار الفيفا غدا الاثنين. وقال : لا يجب أن نكون متشائمين للغاية. جوهر هذه القضية – إلى أين ستؤدي إذا كان هناك سابقة؟ يجب على الفيفا أن يراقب كيف يحكم الأمر برمته.