بايرن يسعى إلى مقايضة ليفاندوفسكي بالفرنسي بنزيما

كشفت مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية يوم الاثنين أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عرض خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما على نظيره بايرن ميونيخ الألماني، مقابل ضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكان مهاجم بايرن ميونيخ قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في الانضمام لريال مدريد، مما دفع الأخير إلى عرض كريم بنزيما ومميزات أخرى على النادي البافاري لتسهيل خروج ليفاندوفسكي.

ولكن بطل الدوري الألماني "بوندسليغا" لم يبد في أي مرة اهتماما بهذا الموضوع، كما أصر رئيسه أولي هونيس، مؤخرا على أن ليفاندوفيسكي سيلعب لصالح بايرن ميونيخ في الموسم المقبل، حتى لو تلقى النادي عروضا مغرية.

وأعلن هداف "بوندسليغا" في أواخر مايو الماضي، من خلال وكيل أعماله، عن رغبته في الرحيل فورا عن بايرن ميونيخ رغم أن تعاقده يمتد حتى 2021.