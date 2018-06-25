بيرهوف ينتقد تصرفات الألمان أمام السويد

انتقد أوليفر بيرهوف ، مدير المنتخب الألماني لكرة القدم ،تصرف بعض مسؤولي المنتخب مع مسؤولي الفريق المنافس عقب صافرة نهاية المباراة التي انتهت بفوز ألمانيا على السويد 2 - 1 يوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا ، واصفا الأمر بأنه غير مقبول.



وكان الاتحاد الألماني قد قدم اعتذارا يوم الأحد إثر قيام أولريش فوغت وجورج بيهلاو المسؤولين الإعلاميين بالمنتخب ، بالتوجه إلى مقاعد بدلاء المنتخب السويدي والجهاز الفني له ، وتوجيه إيماءات مستفزة عقب هدف الفوز الذي سجله توني كروس للمنتخب الألماني من ضربة حرة في اللحظات الأخيرة.



وبدأ الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) تحخقيقات مع المسؤولين يوم الاثنين ، ويعتزم الاتحاد الألماني إرسال ملاحظاته إلى الفيفا بعد إجراء مناقشاته الداخلية.



وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1 - 1 لكن توني كروس سجل هدف الفوز 2 - 1 لألمانيا في اللحظات الأخيرة ، وعقب صافرة النهاية ، وقع تصرف إداريي المنتخب الألماني الذي أثار مناوشات بين الطرفين.



وقال بيرهوف في تصريحات لشبكة "إيه.آر.دي" التليفزيونية الألمانية: الأمر واضح. هذا لا يفترض أن يحدث. هذا ما قلناه خلال مناقشاتنا الداخلية. هذا لا ينتمي إلى التزامنا بقواعد اللعب النظيف والسلوك الرياضي، اعتذرنا للمنتخب السويدي وقد تقبلوا اعتذارنا.



ومن جانبه ، قال فوغت: أنا آسف حقا. لقد ارتكبت خطأ ما كان من المفترض أن يقع. اعتذرت للمدرب (مدرب السويد) ولكل المعنيين بالأمر. وقد تقبلوا الاعتذار.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة ، انتقد يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي سلوك بعض الأفراد في المنتخب الألماني.

وقال أندرسون: بعض الألمان احتفلوا بالركض إلينا ووجهوا لنا إيماءات... هذا أزعجني وأغضبني حقا. فقد تنافسنا طوال 95 دقيقة ، وبعد صافرة النهاية ، من المفترض أن نتصافح ثم نغادر. لذلك كنت غاضبا للغاية إزاء هذا التصرف.



ومن جانبه ، ذكر المنتخب الألماني عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" : كانت مباراة مفعمة بالحماس . وفي النهاية تسبب فرط الحماس في الإيماءات التي وجهت من مسؤولينا إلى مقعد بدلاء المنتخب السويدي... هذا (التصرف) لا يتوافق مع أسلوبنا. ونعتذر للمدير الفني للمنتخب السويدي وللفريق.