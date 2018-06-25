مدرب إنجلترا المقال يتابع نجاح خلَفِه في مطعم برغر

التقطت عدسات المصورين سام ألاردايس، مدرب إنجلترا السابق، والذي أقيل بسبب انتقاده عددا من الجهات الحكومية الإنجليزية، وهو يأكل وجبة الغداء في أحد مطاعم البرغر.

وكان ألاردايس منهمكا في وجبته بينما تسمرت عيونه على التلفاز وهو يشاهد إبداعات خلفه، غاريث ساوثغيت، في فوز إنجلترا على بنما بسداسية لهدف وحيد.

وما فائدة الأصدقاء إذا لم ينقلوا فوز منتخب بلادهم كولومبيا لصديقهم الذي لم يستطع الحضور للمدرجات، كما تفاعل مشاهير كثر مع الكتيبة الكولومبية يوم الأحد منهم أسطورة الحراسة هيغيتا وكارلوس فالديراما وكذلك النجمة الكولومبية شاكيرا.

وسرق هاري كين صدارة الهدافين، فيما خطف مدرب بنما الأضواء في المباراة، عندما تحدث مع ساوثغيت مدرب إنجلترا.

واحتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأصدقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعيد ميلاده الحادي والثلاثين، ونشر زميله في المنتخب دي ماريا صورة له، معلقا "الجميع يريد رؤية ميسي وهي أيضا تريد ذلك" وكان يقصد ابنته، فيما نشر أحد المواقع الرياضية كاريكاتير، كُتب عليه كل عام وأنت بخير ميسي "الشاب الذي حصد كل الجوائز إلا هذه"، في إشارة إلى كأس العالم.

وقدم الروس لميسي، تمثالا من الشوكولاتة يزن 60 كيلوغراما بفارق 12 كيلو عن وزن ليو الحقيقي، فيما ترك مغردون آخرون عيد ميلاد ميسي ليحتفلوا بمرور 4 سنوات على عضة سواريز لكيليني.