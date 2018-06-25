مهاجم صربيا: سنقصي البرازيل من كأس العالم

بعد الجدل الذي أثارته مباراته أمام سويسرا، يرغب المنتخب الصربي في العودة مجددا لصب تركيزه في مبارياته في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وتحقيق المفاجأة الأكبر بإقصاء المنتخب البرازيلي من المنافسات.



وقال مهاجم صربيا، الكسندر ميتروفيتش، قبل مواجهة بلاده البرازيل الأربعاء: أي فريق يمكنه الفوز على الآخر، نحن الصرب، لا يوجد شيء مستحيل، أنا أثق بأننا قادرون على إقصاء البرازيل.



وإذا ما حققت صربيا، التي تمتلك ثلاث نقاط، الفوز على البرازيل فإنها ستتأهل إلى دور الستة عشر وتطيح بالمنتخب اللاتيني خارج المونديال.



وتجمع البرازيل في جعبتها أربع نقاط، متساوية في هذا الصدد مع سويسرا التي تلتقي مع كوستاريكا في ختام منافسات المجموعة الخامسة.



وكان ميتروفيتس أكثر من أثار الجدل في مباراة صربيا أمام سويسرا والتي انتهت بفوز الأخيرة 2 - 1، بسبب ادعائه بأحقيته في ركلة جزاء لم تحتسب من قبل حكم اللقاء.



وقدم اتحاد صربيا لكرة القدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، الذي قرر اتخاذ إجراءات ضد رئيس الاتحاد الصربي، سالفيسا كوكيزا، ومدرب الفريق ملادين كرستاجيتش، بسبب انتقاداتهم القوية لحكم المباراة، الألماني فليكس بريتش.



واستطرد ميتروفيتش قائلا: علينا أن نصحح الأخطاء التي وقعنا فيها أمام سويسرا، نحن معتادون على سلك الطرق الوعرة.