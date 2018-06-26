أسينسيو يطلب من لاعبي إسبانيا نسيان لوبيتيجي

دعا اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو منتخب بلاده مواجهة تحدياته القادمة في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا متحليا بالتفاؤل، مشيرا إلى أن المدرب السابق للفريق جولين لوبيتيجي أصبح غير موجود وأنه يجب على اللاعبين طي هذه الصفحة.



وقال لاعب ريال مدريد اوم الثلاثاء من خلال مؤتمر صحفي: جولين ليس موجودا، ولا يمكننا أن نفكر في هذا، لدينا الآن جهاز فني جديد ونحن جميعا متحدون.



ورغم ذلك، اعترف اسينسيو أن كل ما حدث قبل المونديال كقرار إقالة لوبيتيجي قبل انطلاق البطولة بيومين يمكن أن يكون له نتائجه السيئة.



وأضاف اللاعب الإسباني قائلا: مررنا بموقف غريب لم يكن أحد يتوقعه وهذا قد يكون له بعض التأثير، ولكننا خرجنا من هذا الموقف بشكل جيد، نتحدث جميعا ويجب أن نكون متحدين، المونديال يقام كل أربع سنوات وعلينا ان نصطف، كل مباراة لها أهمية كبيرة.



وتأهلت إسبانيا إلى دور الستة عشر للمونديال بعد أن احتلت صدارة المجموعة الأولى، ولكن لا يخفى على أحد الظهور المخيب للآمال لهذا المنتخب بعد أن حقق فوزا وحيدا وتعادلين.



وأشار أسينسيو قائلا: في البداية علينا أن نرى جميع الأخطاء التي وقعنا فيها وتدعيم الأمور الجيدة التي قمنا بها حتى الآن، كل شيء يمكن تغييره.

وأصر أسينسيو أن هناك أمور جيدة داخل المنتخب الإسباني، واستطرد قائلا: طوال هذا الأسبوع سنحاول تصحيح الأخطاء، مباريات المونديال صعبة للغاية والمنتخبات المرشحة تعاني كثيرا، قمنا بالكثير من الأشياء السيئة والجيدة أيضا.