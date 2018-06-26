أياكس يعترف: تسببنا بتلف دماغ عبدالحق نوري

اعترف أياكس المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، بأنه قدم علاجا طبيا "غير ملائم" إلى عبد الحق نوري بعد سقوط اللاعب السابق مغشيا عليه خلال مباراة ودية العام الماضي.

وأصيب نوري بنوبة قلبية خلال مباراة أياكس ضد فيردر بريمن في يوليو 2017 ورغم إنعاشه في الملعب ونقله إلى المستشفى بطائرة، فإن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما عانى من تلف "خطير ودائم" في الدماغ.

وقال إدوين فان دير سار، مدير عام أياكس في مؤتمر صحافي: نعترف بمسؤوليتنا والتزامنا بتبعات ما حدث. لفترة طويلة كنا على اقتناع بأن عبد الحق تلقى أفضل عناية ممكنة في الملعب.

وقال النادي الهولندي إنه طلب رأيا خارجيا خلال الواقعة وتصرف وفقا لذلك، لكن المزيد من التحقيقات أظهرت أنه كان يجب استخدام جهاز إزالة رجفان القلب في العلاج.

وأضاف حارس مانشستر يونايتد السابق: إذا حدث ذلك، كان من الممكن أن يكون عبد الحق في حالة أفضل. هذا ليس أكيدا لكنه محتمل.

وشارك نوري، الذي ولد في أمستردام لأبوين من أصول مغربية، في 15 مباراة مع أياكس منذ مشاركته الأولى في موسم 2016-2017.