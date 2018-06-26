إبراهيموفيتش: أنا أفضل من جميع لاعبي السويد الحاليين

قبل أن تخوض السويد مباراتها المصيرية يوم الأربعاء أمام المكسيك في ختام منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، أكد نجم المنتخب السويدي السابق، زلاتان إبراهيموفيتش، أنه قادر على اللعب أفضل من زملائه الحاليين.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لشبكة "إيه إس بي إن" التلفزيونية: مشاهدة المباريات هي أمر مختلف لأنه يتولد لدي انطباع بأنني، يمكنني أن أقوم بالأمور على نحو أفضل منهم، لا زلت أشعر بهذا.



وأضاف اللاعب الحالي لنادي لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي قائلا: ولكن تأتي لحظة تقول فيها: دعهم يقومون بما يقومون به، دعهم يستمتعون، لقد مررت بكل هذه الأشياء وكنت قائدا لهذا الفريق، لا يوجد شيء أكبر من هذا.



وأعلن إبراهيموفيتش بعد بطولة كأس أمم أوروبا 2016 في فرنسا "يورو 2016" اعتزاله اللعب الدولي، ولكنه أكد قبل المونديال أن لديه رغبة كبيرة في العودة للعب مع منتخب بلاده، بيد أن المدير الفني للسويد، يان أندرسون، قرر عدم ضمه لقائمة الفريق.



واستطرد إبراهيموفيتش قائلا: أنا مثل النبيذ، كلما كان قديما كان ذلك أفضل، العمر مجرد رقم.



وبعد أن حققت الفوز في مباراة وتلقت الهزيمة في مباراة أخرى، تصل السويد إلى مباراتها الأخيرة في دور المجموعات أمام المكسيك وهي تحمل في جعبتها ثلاث نقاط. ويعبر المنتخب السويدي إلى الدور الثاني للمونديال إذا حقق نتيجة أفضل من نتيجة ألمانيا أمام كوريا الجنوبية.