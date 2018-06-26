الأرجنتين في رسالة لفرق المونديال: احذروا ميسي إذا غضب

تأهل المنتخب الأرجنتيني رسميا إلى دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم بعد فوزه الصعب على المنتخب النيجيري 2 - 1 يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بالمونديال.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 14 ليكون الهدف رقم 100 في البطولة الحالية، وتعادل فيكتور موسيس للمنتخب النيجيري في الدقيقة 51 من ركلة جزاء قبل أن يسجل ماركوس روخو الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 86.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني مستفيدا من خسارة المنتخب الأيسلندي أمام نظيره الكرواتي 1 - 2، حيث رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى أربع نقاط احتل بها المركز الثاني، خلف المنتخب الكرواتي الذي تصدر المجموعة برصيد تسع نقاط.

وفي المقابل توقف رصيد المنتخب النيجيري عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام منتخب أيسلندا الذي توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفرنسي في دور الستة عشر، يوم السبت المقبل، فيما يلتقي المنتخب الكرواتي مع نظيره الدنماركي في ذات الدور يوم الأحد المقبل.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني مبارياته في المونديال بالتعادل مع المنتخب الأيسلندي -1 قبل أن يخسر صفر - 3 أمام منتخب كرواتيا، فيما افتتح المنتخب النيجيري مبارياته في المونديال بالخسارة أمام كرواتيا صفر - 2 قبل أن يفوز على أيسلندا 2 - صفر.