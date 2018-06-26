المحارب البلجيكي ناينغولان يرتدي قميص إنتر

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء ضم البلجيكي رادجا ناينغولان من غريمه روما بعقد لمدة أربعة أعوام، وذلك ضمن استعداداته للمشاركة مجدداً في دوري أبطال أوروبا.



ويرحل لاعب خط الوسط (30 عاماً) بذلك عن صفوف روما بعد أربعة مواسم قضاها مع فريق العاصمة الإيطالية ، وسيلعب مجددا تحت قيادة المدير الفني لوتشيانو سباليتي ، الذي كان قد رحل عن تدريب روما في العام الماضي.



ولم يعلن إنتر ميلان عن تفاصيل العقد أو قيمة الصفقة ، بينما قدرتها وسائل الإعلام بمبلغ 24 مليون يورو إلى جانب انتقال المدافع دافيدي سانتون ولاعب الوسط الشاب نيكولو زانيولو إلى روما ، ضمن الصفقة نفسها.



وبدأ ناينغولان مشواره في الكرة الإيطالية عام 2005 ، حيث سبق له اللعب لفريقي بياتشينزا وكالياري قبل الانضمام إلى روما.



وشارك ناينغولان في 30 مباراة ضمن صفوف المنتخب البلجيكي سجل خلالها ستة أهداف ، لكنه لم ينضم إلى قائمة الفريق في كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.