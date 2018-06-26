بيرو تهزم أستراليا ويودعان المونديال معاً

حقق منتخب بيرو فوزا شرفيا على نظيره الأسترالي بنتيجة 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم، ليودع المنتخبان منافسات البطولة.

وسجل هدفي منتخب بيرو أندري كاريو في الدقيقة 18 وباولو غيريرو في الدقيقة 49.

وكان منتخب بيرو ودع منافسات البطولة رسميا من الجولة الماضية، فيما كان بإمكان المنتخب الاسترالي التأهل لدور الستة عشر إذا فاز في هذه المباراة وخسر المنتخب الدنماركي مباراته أمام المنتخب الفرنسي، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وحصد منتخب بيرو أول ثلاث نقاط له في البطولة وقفز للمركز الثالث فيما توقف رصيد منتخب أستراليا عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير، فيما تأهل منتخبا فرنسا والدنمارك للدور التالي.

وخسر المنتخب الأسترالي مباراته الأولى أمام نظيره الفرنسي 1 - 2 قبل أن يتعادل مع المنتخب الدنماركي 1 - 1، فيما خسر منتخب بيرو أول مباراتين له أمام الدنمارك وفرنسا بنتيجة واحدة هي صفر - 1.