روما يواصل صفقاته ويضم الأرجنتيني باستوري

واصل روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إنفاقه السخي في سوق الانتقالات بالتعاقد مع لاعب الوسط الهجومي خافيير باستوري من باريس سان جيرمان مقابل 24.7 مليون يورو



وانضم الدولي الأرجنتيني باستوري، الذي استبعد من تشكيلة بلاده النهائية في كأس العالم، إلى باريس سان جيرمان في 2011 وخاض 269 مباراة في كل المسابقات مع النادي الفرنسي.



وفاز اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، الذي خاض 29 مباراة دولية مع الأرجنتين، بخمسة ألقاب للدوري الفرنسي إضافة إلى 14 لقبا محليا آخر مع باريس سان جيرمان.

وقال باستوري، الذي سبق له اللعب لنادي باليرمو الإيطالي من 2009 إلى 2011، لموقع روما على الإنترنت: من الرائع العودة إلى إيطاليا ومع فريق كبير بحجم روما، أتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهير روما وحماسهم ودعمهم للتعاقد معي.



وباستوري ثامن صفقة يبرمها أوسيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما الذي مدد عقده مع نادي الذئاب موسمين إضافيين.



واحتل روما المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي خلف يوفنتوس البطل ونابولي الوصيف.