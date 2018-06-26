فرنسا تتعادل سلبياً مع الدنمارك

تأهل منتخبا فرنسا والدنمارك إلى دور الستة عشر لمونديال روسيا بعد تعادلهما سلبيا يوم الثلاثاء على استاد لوجنيكي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.

وجاءت المباراة متدنية المستوى إلى حد كبير على مدار شوطيها، حيث لم يبذل أي من الفريقين ما يشفع له في حسم الفوز والثلاث نقاط. وتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط وحل منتخب الدنمارك ثانيا برصيد خمس نقاط. وباتت هذه هي أول مباراة في مونديال روسيا تنتهي بالتعادل السلبي.

واستهل الفريق الفرنسي مشواره في البطولة بالفوز على أستراليا 2 - 1 ثم الفوز على بيرو 1 - صفر، أما منتخب الدنمارك فبدأ مشواره بالفوز على بيرو 1 - صفر ثم تعادل مع أستراليا 1 - 1.

ومدد الفريق الدنماركي مسيرته القياسية وخاض مباراته الـ18 على التوالي على مدار 20 شهراً دون أن يتعرض لأي هزيمة تحت قيادة المدرب أوجيه هاريدي.

والتقى الفريقان للمرة الثالثة في كأس العالم حيث فازت فرنسا في المواجهة الأولى بينهما 2 - 1 في طريقها للفوز بلقب مونديال 1998 ثم فازت الدنمارك في المواجهة الثانية 2 - صفر في كأس العالم 2002.