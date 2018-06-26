فيلايني: سأكشف عن مستقبلي نهاية الأسبوع الجاري

قال مروان فيلايني لاعب وسط بلجيكا إنه سيكشف عن مستقبله يوم الأحد سواء بالبقاء مع مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أو الانتقال لفريق آخر في الموسم المقبل.



وأبلغ فيلايني الصحفيين خلال معسكر تدريبات بلجيكا في موسكو بكأس العالم يوم الثلاثاء: أعرف أين سأكون في الموسم المقبل وسأعلن قراري في الأيام المقبلة.



ورفض الربط بين الاعلان عن مستقبله وبين مستواه في مباراة ضد إنجلترا حيث من المتوقع أن يشارك أساسيا يوم الخميس. وأوضح اللاعب البالغ عمره 30 عاما : سينتهي العقد قريبا وأريد أن أحرر ذهني لذا سأعلن القرار الأسبوع المقبل وبالتحديد يوم الأحد. وينتهي عقد فيلايني مع يونايتد بنهاية الشهر الجاري وارتبط بالانتقال إلى أرسنال.



وضمنت بلجيكا، التي فازت في أول جولتين على بنما وتونس، التأهل لدور 16 وتنتظر مواجهة كولومبيا أو السنغال أو اليابان.

