كرواتيا تهزم أيسلندا وتلاقي الدنمارك في الدور القادم

حقق منتخب كرواتيا العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة لكأس العالم 2018 في روسيا بعد فوزه على نظيره الأيسلندي 2 - 1 يوم الثلاثاء على ملعب روستوف أرينا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتقدم ميلان باديلي بهدف لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 53 ثم تعادل غيلفي سيغوردسون لأيسلندا من ضربة جزاء في الدقيقة 76 وتكفل إيفان بيريسيتش بهدف الفوز لكرواتيا في الوقت بدل الضائع للمباراة. وأكدت كرواتيا أحقيتها ببطاقة التأهل لدور الستة عشر فيما خرجت أيسلندا من دور المجموعات في أول مشاركة لها في المونديال. وتلتقي كرواتيا في دور الستة عشر مع الدنمارك وصيفة المجموعة الثالثة يوم الأحد المقبل.

ورفعت كرواتيا رصيدها في صدارة المجموعة الرابعة إلى 9 نقاط وحلت أيسلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة. واستهل منتخب كرواتيا مشواره في البطولة بالفوز على نيجيريا 2 - صفر ثم هزم الأرجنتين 3 - صفر، أما منتخب أيسلندا فبدأ مشواره بالتعادل مع الأرجنتين 1 - 1 ثم خسر أمام نيجيريا صفر - 2. وأجرى زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا الكثير من التغييرات في صفوف فريقه باعتبار المباراة تحصيل حاصل بعد أن حجز الفريق مقعده في دور الستة عشر.

والتقى الفريقان 6 مرات من قبل في آخر 13 عاما، حيث فازت كرواتيا أربع مرات مقابل انتصار وحيد لأيسلندا وتعادلا مرة واحدة.

وتأهلت كرواتيا إلى النسخة الماضية للمونديال في البرازيل عام 2014 على حساب أيسلندا بعدما فازت عليها في مجموع لقاءي الملحق الفاصل 2 - صفر.