منحوتة كائن فضائي في روسيا.. تشبه أسطورة البرتغال

أثار تمثال موجود في متحف أريزا بمدينة سارانسك الروسية، ضجة كبيرة لأن المنحوتة التي تسمى "مواطن من كوكب بلوتو" يعود تصميمها إلى عام 1962، تشبه إلى حد كبير البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبعد نجاح المنتخب السعودي في تحقيق أول فوز عربي بالمونديال الروسي، غرد صاحب هدف الفوز سالم الدوسري: مبروك الفوز بلقاء اليوم.. وهاردلك لإخوانا المنتخب المصري، كان بالإمكان تقديم الأفضل ولكن الحمد لله على كل حال.

أما المغردون المصريون فتداولوا أخبارا غير سارة، تحدثت عن وفاة عبد الرحيم محمد نجم الزمالك السابق، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال تواجده لتحليل مباراة مصر والسعودية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الكاريكاتير، الذي اعتبره البعض قاسيا على ميسي، وطالب محبوه بردة فعل قوية أمام نيجيريا يوم الثلاثاء، لتجعله يتقدم سرب النجوم.