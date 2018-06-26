هجوم أوروغواي يفيق من سباته في الوقت المناسب

استيقظ هجوم منتخب أوروغواي بقيادة لويس سواريز وإدينسون كافاني في الوقت المناسب يوم الاثنين بعد فوزين بشق الأنفس على مصر والسعودية في الجولة الأولى والثانية.

وسجل كل من سواريز وكافاني ليقودا أوروغواي للفوز على روسيا 3 -صفر في سمارا ليتصدر الفريق المجموعة الأولى بتسع نقاط ويصعد لدور الستة عشر.

وفازت أوروغواي على مصر والسعودية بهدف دون رد، وأكد سواريز أن فريقه عليه أن يطور من أدائه أمام روسيا، وهو ما تحقق بالفعل.

وقال سواريز مهاجم برشلونة: بعد الفوز بهدف في أول مباراتين، كان يتحتم علينا الظهور بشكل أفضل أمام روسيا، ففي أول مباراتين شعرنا بالتوتر لأنه لا يجوز أن نرتكب أخطاء أو نخسر، لكن بالأمس دخلنا الملعب بوضع مختلف ونظرة مختلفة، وانعكس ذلك على المباراة.

ويلتقي منتخب أوروغواي يوم السبت المقبل في سوتشي مع البرتغال وصيفة المجموعة الثانية في دور الستة عشر.

وافتتح سواريز التسجيل لأوروغواي من ضربة حرة ثم سجل دينيس شيريشيف هدفا بطريق الخطأ في شباك روسيا قبل أن يختتم كافاني التسجيل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأعرب أوسكار تاباريز مدرب أوروغواي عن سعادته بنجاح كافاني وسواريز في التسجيل في نفس المباراة للمرة الأولى في روسيا. وقال: من المهم للغاية أن كافاني ولويس سجلا، من المهم للمهاجم أن يحرز أهدافا.

وظهر منتخب روسيا كمجرد شبح للفريق الذي اكتسح السعودية 5 -صفر ثم هزم مصر 3 -1 في أول مباراتين. ولعب الدب الروسي أغلب أوقات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيجور سمولنيكوف في الشوط الأول.

وقال ستانيسلاف شيرشيسوف مدرب روسيا: الفرق التي واجهناها قبل ذلك لم نمنحها أي فرصة، أعتقد أن المنافس بالأمس كان أعلى كفاءة من المنافس في أول مباراتين.

ويلتقي منتخب روسيا في دور الستة عشر مع إسبانيا متصدرة المجموعة الأولى، يوم الأحد في موسكو.

وقال شيرشيسوف تعليقا على المساندة الجماهيرية: إذا تعلق الأمر بالملاعب، أعتقد أنه كان علينا أن نبني استاد أكبر خمس مرات من استاد سمارا.

وختم بالقول: لكن الأمور لا ترتكن إلى هذا، الأمر لا يعتمد على حجم الاستاد.