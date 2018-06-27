ألمانيا تنهار.. والشمشون يصرخ: المستحيل ليس كورياً

ودع المنتخب الألماني حامل اللقب منافسات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم من الدور الأول، إثر هزيمته أمام نظيره الكوري الجنوبي صفر - 2 يوم الأربعاء على ملعب "كازان أرينا" في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة، وفوز المنتخب السويدي على نظيره المكسيكي 3 - صفر في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وجاء هدفا الفوز لكوريا الجنوبية في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، وسجلهما كيم يونغ جون وسن هيونغ مين.

وتلقى المنتخب الألماني وجماهيره صدمة مدوية، حيث إنها المرة الأولى التي تخرج فيها ألمانيا من الدور الأول للمونديال منذ 80 عاما.

كذلك تبددت آمال المنتخب الألماني، المتوج باللقب قبل أربعة أعوام في البرازيل، في اللحاق بمنتخبي إيطالي والبرازيل في قائمة المنتخبات التي نجح في الحفاظ على لقب كأس العالم.

وواجه المنتخب الألماني بذلك المصير، الذي سبقته إليه منتخبات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا في نسخ 2014 و2010 و2002، على الترتيب، عندما خرجت من الدور الأول في النسخة التالية لنسخ تتويجها باللقب.