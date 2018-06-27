البرازيل تنهي أحلام صربيا وتهزمها بثنائية

واصل منتخب البرازيل حملته نحو استعادة لقب بطولة كأس العالم لكرة القدم، الغائبة عن خزائنه منذ 16 عاما، وذلك عقب فوزه الثمين 2 - صفر على نظيره الصربي، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات بالمونديال.

وافتتح باولينيو لاعب برشلونة الإسباني التسجيل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 36، فيما تكفل تياغو سيلفا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعدما اعتلى لركلة ركنية.



وبذلك، ضرب منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد خمسة ألقاب، موعدا في دور الستة عشر مع منتخب المكسيك في الثاني من يوليو القادم، فيما يواجه منتخب سويسرا نظيره السويدي في اليوم التالي.



وانفرد منتخب البرازيل بصدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب سويسرا، ليتأهلا سويا لدور الستة عشر، في حين تجمد رصيد صربيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، لتودع المسابقة مبكرا، برفقة منتخب كوستاريكا، الذي تذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.