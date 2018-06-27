السنغالي كوليبالي: قارة أفريقيا كلها تدعمنا

أكد كاليدو كوليبالي، نجم دفاع المنتخب السنغالي لكرة القدم، أن كون فريقه هو المنتخب الوحيد المتبقي للقارة الأفريقية في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا لا يضيف إلى الضغوط الواقعة على الفريق قبل مباراته الحاسمة يوم الخميس أمام نظيره الكولومبي.



وكانت منتخبات مصر وتونس والمغرب ونيجيريا ودعت البطولة من الدور الأول فيما يحمل المنتخب السنغالي بمفرده حاليا آمال الكرة الأفريقية في المونديال الروسي.



ويلتقي الفريقان السنغالي والكولومبي غدا بمدينة سامارا الروسية في مواجهة عصيبة على إحدى بطاقتي المجموعة الثامنة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر)، ويستطيع الفريقان التأهل سويا من خلال التعادل بأي نتيجة وفوز المنتخب البولندي على نظيره الياباني بفارق أكثر من هدف واحد في المباراة الأخرى بالمجموعة والتي تقام في نفس التوقيت.



ويقتسم المنتخبان السنغالي والياباني صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط لكل منهما كما يتساويان تماما في عدد الأهداف وفارق الأهداف فيما يحتل المنتخب الكولومبي المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط ، وفقد المنتخب البولندي الأمل في التأهل حيث يقبع في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط.

وبهذا ، تتصارع المنتخبات الثلاثة (السنغال واليابان وكولومبيا) على بطاقتي التأهل من هذه المجموعة إلى الدور الثاني.

وعن كونه المنتخب الوحيد الباقي لأفريقيا في البطولة ، أوضح كوليبالي : إنه شيء إيجابي وليس ضغطا على الفريق... نعلم أن القارة الأفريقية بأكملها تدعمنا وتساندنا.

وأشار ، في المؤتمر الصحفي لفريقه يوم الأربعاء قبل المباراة : علينا أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل التأهل لدور الستة عشر.