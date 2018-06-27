السويد تدك شباك المكسيك وتصطحبها إلى دور الـ16

واصل منتخبا السويد والمكسيك مغامرتهما في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، بعدما صعدا لدور الستة عشر للمسابقة، عقب فوز السويد 3 - صفر على المكسيك وخسارة ألمانيا (بطلة العالم) صفر / 2 أمام كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة (الأخيرة) بمنافسات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال.

ارتفع رصيد منتخب السويد إلى ست نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب المكسيك، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الثاني، في حين بات منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثالث بثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب ألمانيا (متذيل الترتيب).

كان المنتخب السويدي الطرف الأفضل في المباراة، حيث فرض سيطرته المطلقة على مدار شوطي اللقاء، في الوقت الذي غاب فيه لاعبو المكسيك عن مستواهم المعتاد، ليحقق (أحفاد الفايكنج) فوزا ثمينا ومستحقا، منحهم التأهل الأول للأدوار الإقصائية في البطولة منذ نسخة المسابقة عام 2006 بألمانيا.

ورغم هيمنة منتخب السويد على أغلب فترات الشوط الأول، لكنه عجز عن تسجيل أي هدف في ظل سوء الحظ الذي لازم لاعبيه، غير أن الشوط الثاني ابتسم في النهاية للسويديين بعدما شهد تسجيلهم الأهداف الثلاثة.

افتتح لودفيج أوجوستينسون التسجيل للسويد في الدقيقة 50، قبل أن يضيف أندرياس جرانكفيست الهدف الثاني في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وجاء الهدف الثالث للسويد عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز إيدسون ألفاريز مدافع المكسيك هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74.