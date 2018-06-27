شكوك حول لحاق الأوروغوياني خيمنيز بمباراة البرتغال



لا يزال المدافع خوسيه ماريا خيمنيز، أحد العمدة الأساسية في منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم، في طور التعافي من إصابته التي لحقت به مؤخرا، مما يثير الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمواجهة المرتقبة لفريقه أمام البرتغال يوم السبت المقبل في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وقال طبيب منتخب أوروغواي ألبرتو بان يوم الأربعاء داخل معسكر الفريق بمدينة نيجيني نوفغورود: التطور جيد للغاية ونحن متفائلون بوجوده بقائمة المباراة.



وسجل مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني هدف فورز فريقه على مصر في المباراة الأولى لأوروغواي في المونديال وشارك في المباراة الثانية أمام السعودية منذ البداية والتي انتهت بنفس النتيجة، ولكن بسبب شعوره بآلام عضلية في الفخذ لم يتمكن من خوض المباراة الأخيرة في دور المجموعات التي فازت فيها أوروغواي -صفر على روسيا.



وأوضح طبيب منتخب أوروغواي أن خيمنيز يعاني من التهابات في منطقة الفخذ ولكنها ليست بالخطيرة بالقدر الذي قد يهدد مشاركته في المباراة.

وبدأ خيمنيز سريعا خوض تدريبات خاصة للتعافي من إصابته، وعن هذا تحدث البرتو بان قائلا: لقد عمل بشكل أقل حدة عن باقي الفريق، اليوم عمل بكثافة متوسطة وغدا سينخرط في العمل الجماعي.



وسيكون الخميس هو اليوم الفاصل في تحديد مصير خيمنيز، حيث أنه إذا تمكن من التدرب مع باقي زملائه بدون مشاكل سيحصل على إذن الأطباء بالمشاركة في مباراة السبت أمام البرتغال وسيعود القرار النهائي في هذا الصدد للمدرب أوسكار تاباريز الذي سيقرر الدفع به أو تجنب المخاطرة باستبعاده.