قبل مواجهة ميسي.. جيرو خائف وغريزمان غير مهتم

كشف المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو أنه لا يرغب في مواجهة المنتخب الأرجنتيني في دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، فيما أبدى زميله غريزمان عدم اكتراثه بهوية المنافس.

وجاءت تصريحات جيرو قبل أن يعرف أن منتخب "التانغو" هو من سيكون منافس المنتخب الفرنسي يوم السبت المقبل في مدينة كازان الروسية في ثمن نهائي المونديال.



وقال مهاجم تشيلسي الإنجليزي عقب تعادل فرنسا صفر-صفر مع الدنمارك يوم الثلاثاء في ختام منافسات المجموعة الثالثة: الأرجنتين لا تزال هي الأرجنتين، أتمنى ألا نواجههم.



وبعد ساعات قليلة من تصريحات النجم الفرنسي، نجحت الأرجنتين بصورة درامية في التأهل إلى دور الستة عشر للمونديال إثر تغلبها على نيجيريا 2 -1 بهدف قاتل للمدافع ماركوس روخو في الدقيقة 86 لتضرب موعدا مع فرنسا في مواجهة نارية بالدور الثاني للمونديال.



وعلى النقيض، أكد أنطوان غريزمان ولوكاس هيرنانديز نجما منتخب فرنسا، أنهما لا يفضلان مواجهة منتخب على مواجهة منتخب أخر في دور الستة عشر.

وقال غريزمان: لا فرق، كنا نرغب في التواجد في دور الستة عشر وسنرغب في التواجد في دور الثمانية، ولذلك هوية المنافس لا تهم.



واتفق لوكاس هيرنانديز مع مواطنه وزميله في المنتخب الفرنسي ونجم أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث أكد قائلا: هوية المنافس لا تهم.



وفازت فرنسا بالمركز الأول في المجموعة الثالثة بدون أن تظهر بمستوى متميز، ولكنها ورغم ذلك لا تزال المرشحة الأوفر حظا أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، التي وصلت إلى دور الستة عشر بصعوبة بالغة ومحاطة بالعديد من الشكوك.