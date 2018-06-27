كريسبو مبرراً بكاء اللاعبين بعد التأهل: القميص ثقيل

قال هرنان كريسبو مهاجم الأرجنتين السابق إن بكاء لاعبي الفريق بعد الفوز 2-1 على نيجيريا والتأهل لدور 16 في كأس العالم لكرة القدم يشير إلى حجم الضغط الهائل عليهم.

وأبلغ كريسبو الصحافيين: هذا أمر طبيعي. تلعب تحت ضغط لأن قميص الأرجنتين ثقيل جدا لكن في نفس الوقت ليس طبيعيا بعد المباراة رؤية جميع اللاعبين ينخرطون في البكاء فهذا مؤشر على الضغط الكبير.

ويبدو أن ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات وهداف الأرجنتين على مر العصور، هو أكثر اللاعبين معاناة من الضغوط لكن كريسبو يرى أن كل لاعب يرتدي هذا القميص يعاني لتلبية متطلبات كبيرة بالبلد الشغوف باللعبة.

وتابع: الضغط ليس واقعا على ميسي وحسب بل على كل اللاعبين وما حدث بالأمس ليس عاديا وأتمنى أن يجدوا طريقة لمقاومة الضغوط لتقديم أفضل أداء في البطولة.

وكانت الأرجنتين مهددة بالخروج من دور المجموعات بعد التعادل 1-1 مع أيسلندا ثم الخسارة القاسية 3-صفر من كرواتيا، لكنها بلغت دور 16 لمواجهة فرنسا بفضل التفوق على نيجيريا بهدف ماركوس روخو المتأخر. وواصل كريسبو: لسنا مرشحين بالتأكيد أمام فرنسا لكننا نملك فريقا جيدا. فرنسا تعمل تحت قيادة نفس المدرب منذ وقت طويل ولديها هويةوهو ما تفتقده الأرجنتين. لكن أعتقد أن فرنسا أكثر قلقا لأنه ليس من المحبذ مواجهة الأرجنتين في دور 16. ستكون مواجهة جيدة.