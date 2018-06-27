لوف لا يستبعد الاستقالة من تدريب ألمانيا

أبدى يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، خيبة أمل شديدة إثر الهزيمة أمام كوريا الجنوبية صفر - 2 يوم الأربعاء، والخروج من الدور الأول ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا ولم يستبعد تقدمه بالاستقالة.

وودع المنتخب الألماني منافسات المونديال من دور المجموعات، بعد أن تلقى اليوم الهزيمة الثانية له في المجموعة السادسة، تزامنا مع فوز المنتخب السويدي على نظيره المكسيكي 3 -صفر ليتأهل الأخيران معا إلى الدور الثاني، وينتهي مشوار ألمانيا من المركز الرابع بالمجموعة.



وفي الوقت الذي كان يبحث فيه المنتخب الألماني عن هدف، كان يكفيه للتأهل إلى الدور الثاني برفقة السويد، جاء هدفا الفوز لكوريا الجنوبية في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة وسجلهما كيم يونغ جون وسون هيونغ مين، لتودع ألمانيا المونديال من الدور الأول للمرة الأولى منذ 80 عاما.



وفي تصريحات لقناة "زد.دي.إف التلفزيونية" لدى سؤاله عن مستقبله في المنصب عقب الخروج من المونديال، لم يستبعد لوف استقالته.



وقال لوف: لا يزال من المبكر للغاية بالنسبة لي أن أجيب عن هذا السؤال. نحن بحاجة إلى ساعتين لنستطيع رؤية الأشياء بوضوح. بداخلي خيبة أمل شديدة.فلم أتخيل أننا سنخسر أمام كوريا الجنوبية.



وفي وصفه للأجواء في غرفة تغيير ملابس الفريق، قال لوف: خيبة أمل شديدة. صمت تام. واعترف في تصريحاته للصحافيين: في هذه البطولة لم نكن نستحق الحفاظ على اللقب. ولم نستحق التأهل إلى دور الستة عشر.



وأضاف لوف: أينما ذهبنا، علينا التفكير بشأن ما حدث بهدوء، فأنا الآن بحاجة إلى ساعات لاستيعاب الأمر.