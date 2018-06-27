"نادي تعرٍّ" يخطف النوم من أعين لاعبي إنجلترا

سبب نادي تعرٍّ يفتح أبوابه حتى الصباح في مدينة كالينينغراد الروسية، الأرق للاعبي المنتخب الإنجليزي، وحرمهم من النوم، قبل مواجهة بلجيكا يوم الخميس، في المنافسة على صدارة المجموعة السابعة،

ومن المتوقع أن يواجه لاعبو المنتخب الإنجليزي صعوبات في النوم بهدوء، بعد التأكد من وجود نادي تعرٍّ مواجها لفندق "راديسون" الذي يقطن فيه لاعبو "الأسود الثلاثة". وتستقر بعثة المنتخب الإنجليزي في منطقة ريبينو بمدينة سانت بطرسبورغ حيث معسكرها منذ بداية المونديال، غير أنها غيرت المقر بشكل مؤقت كون مباراتها مع بلجيكا ستلعب على ملعب "كالينينغراد".

وتبعد كالينينغراد ألف كيلومتر عن ريبينو، التي تعرف بأنها هادئة ومناسبة للعوائل وهادئة، والتي خصص فيها الاتحاد الإنجليزي ملعب بولينغ للاعبين، فهي تختلف تماما عن كالينينغراد. وسيعاني اللاعبون من الزحام الشديد في مقر معسكرهم المؤقت، كما أن موقع نادي التعري قريب جدا من فندق البعثة الإنجليزية.

ويستضيف راديسون، بعثة المنتخب الإنجليزي، ولكن المشكلة في أن الفندق الفخم لن ينعم قاطنوه بالراحة، كون النادي فتح أبوابه حتى ساعات الصباح الأولى، وهو ما أثر على هاري كين ورفاقه.

ويتوقع أن يسافر 5 آلاف مشجع إنجليزي، إلى كالينينغراد، ما يؤكد عدم راحة أفراد بعثة المنتخب الإنجليزي، خاصة وأن شوارع المدينة تعج بالشاحنات والطرق الوعرة، قبل مواجهتهم التي ستحسم صدارة المجموعة السابعة.

وسيلعب المنتخبان آخر جولات الثالثة من المجموعة السابعة، ليلاقي المتصدر ثاني المجموعة الثامنة، بعد أن انتصر الفريقان على بنما وتونس دون صعوبات.