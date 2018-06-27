"يويفا" يعاقب ميلان بحرمانه من البطولات الأوروبية عامين

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء إنه استبعد ميلان الإيطالي من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل عقب تحقيق بشأن الأمور المالية للنادي.

وفتح الاتحاد القاري تحقيقا في الشؤون المالية للنادي الإيطالي لتحديد متى توافقها مع قواعد اللعب المالي النظيف. وقال الاتحاد الأوروبي: تم استبعاد النادي من المشاركة في أي مسابقة أوروبية قادمة سيتأهل إليها في الموسمين المقبلين، مسابقة في موسم 2018-2019 أو 2019-2020 شريطة التأهل اليها.

وتأهل ميلان للدوري الأوروبي الموسم المقبل ولذلك سيحظر عليه المشاركة في هذه البطولة، ويحق للنادي الإيطالي الطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان في سويسرا.