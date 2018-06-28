أومتيتي يعترف: إيقاف ميسي أمر صعب

اعترف المدافع الفرنسي الدولي صامويل أومتيتي لاعب برشلونة الإسباني بأن إيقاف زميله ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني يعتبر أمراً معقداً، وذلك قبل مواجهة منتخبيهما في ثمن نهائي كأس العالم.

وقال المدافع الفرنسي يوم الخميس من خلال مؤتمر صحفي عقده داخل معسكر المنتخب الفرنسي في مدينة أسترا الروسية: أعمل معه يوميا، إيقافه هو أمر معقد للغاية نعرف أنه يمكنه أن يسبب لنا مشاكل.

واعترف أومتيتي (24 عاماً) بأنه رغم عمله مع ميسي طوال عامين في برشلونة فإنه يجد صعوبة بالغة في إيقافه في التدريبات.



وكشف اللاعب الفرنسي بأنه يشعر بالانبهار بالأمور التي يمكن أن يقوم بها ميسي، محذرا في الوقت نفسه من تركيز فريقه مجهوداته في إيقاف القائد الأرجنتيني وترك باقي لاعبي المنتخب الأرجنتيني بدون رقابة.



ويلتقي المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني في أول الأدوار الإقصائية للمونديال بعد غد السبت في مدينة كازان الروسية.