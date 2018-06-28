بلجيكا تهزم إنجلترا وتورطها أمام كولومبيا

واصل منتخب بلجيكا انطلاقته الرائعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه المستحق 1 - صفر على منتخب إنجلترا يوم الخميس في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات في البطولة.

وانفرد المنتخب البلجيكي بصدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد منتخب إنجلترا عند 6 نقاط في المركز الثاني، وحل المنتخب التونسي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وقبع منتخب بنما في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في مبارياته الثلاث.

وعلى ملعب "كالينينغراد" خاض المنتخبان الإنجليزي والبلجيكي المباراة بأعصاب هادئة ودفع مدربا الفريقين بعدد كبير من البدلاء عقب ضمان تأهلهما للأدوار الإقصائية في المونديال منذ الجولة الماضية، من أجل منح العناصر الأساسية قسطا أوفر من الراحة قبل المشاركة في دور الستة عشر.

ويدين منتخب بلجيكا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه عدنان يانوزاي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51 عبر تسديدة رائعة بقدمه اليسرى.

وبات المنتخب البلجيكي الفريق الثالث الذي يحقق العلامة الكاملة في مجموعته بالنسخة الحالية للمونديال بعد منتخبي أوروغواي وكرواتيا في المجموعتين الأولى والرابعة على الترتيب.

بتلك النتيجة، ضرب منتخب بلجيكا موعدا في دور الستة عشر مع منتخب اليابان، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة، يوم الاثنين القادم، في حين يلتقي المنتخب الإنجليزي، الفائز باللقب عام 1966، مع نظيره الكولومبي، متصدر المجموعة الثامنة يوم الثلاثاء المقبل.