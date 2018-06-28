إنييستا بغضب: منذ 30 عاماً وهم يطاردونني

قلل النجم الإسباني أندريس إنييستا من أهمية الانتقادات التي توجه إليه، وأكد أنه يسمع منذ 30 عاماً أنه أصبح كبيرا في السن ليلعب كرة القدم.

وقال إنييستا (34 عاماً) في تصريحات لشبكة راديو ماركا الإذاعية خلال تواجده في روسيا مع المنتخب الإسباني للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018: أسمع منذ 30 عاما أنني أصبحت عجوزا.



وأضاف متحدثا عن المونديال: أعتقد أنه هناك تشاؤم مبالغ فيه، الأمور لا تسير على النحو الذي نريده، ولكن يبدو أن الوضع كله صعب للغاية، حتى لو كان معنا منتخب جيد، نحن اللاعبون أول من ننتقد أنفسنا.



وأشار إنييستا إلى أن المنتخب الإسباني كان في وضع غير مريح خلال اليومين السابقين على انطلاق المونديال، عندما قرر اتحاد الكرة الإسباني إقالة المدرب السابق للفريق جولين لوبيتيجي.

وتابع إنييستا قائلا: كان موقفا معقدا بالنسبة للجميع، لم يرق لأحد أن يمر بمثل هذا الموقف، بعيدا عن هذا الموقف غير المريح للجميع، فإن هدف الفوز بالمونديال ومنح أنصارنا الفرحة يوحدنا جميعا.

وتطرق إنييستا، الفائز مع المنتخب الإسباني بلقبي المونديال وبطولة كأس أمم أوروبا، إلى الحديث عن المدة التي يجب أن يشارك خلالها في المباريات، حيث قال: أنا لست من يقرر أي شيء حول هذا الموضوع، كل شخص يدرك الحالة التي هو عليها وما يستطيع أن يقدمه، دائما أنظر إلى نصف الكوب المملوء، دائما أنظر بإيجابية لنفسي، ولكن أدرك أيضا أن هناك أشياء يمكن تحسينها.



واستطرد إنييستا متحدثا عن الانتقادات التي توجه لطريقة أدائه: بعيدا عن كل ما يقال عني، حاولت دائما أن أقدم أقصى ما لدي والقيام بالأمور بأفضل طريقة ممكنة.



وأكمل قائلا: لاعب كرة القدم لا يحتاج لأحد من الخارج، ليقول له إذا كان لعب بشكل جيد أو سيئ، حتى لو كنتم تعتقدون أن الانتقادات تزعجناً كثيرا لا نلقي بالا لكل ما يقال.



وأعرب إنييستا، الذي يرحل في الموسم المقبل إلى اليابان بعد أن قضى مسيرته بأكملها في برشلونة، عن تفاؤله بمستقبل الكرة الإسبانية، وأضاف قائلا: أرى أن هناك جيلا رائعا ولاعبين لهم أهميتهم في فرقهم وقادرين على الاستمرار في منح أنصارهم الفرحة، لا أشك في قيمة والتزام هؤلاء اللاعبين.



وأشار اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني خلال حديثه إلى العثرات التي تواجه المنتخب الأرجنتيني وزميله القديم ليونيل ميسي، قائلا: عندما لا تسير الأمور بشكل جيد في الأرجنتين فإن هذا يحدث صخبا كبيرا.