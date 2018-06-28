الموهوب الكرواتي هاليلوفيتش يرتدي قميص ميلان

أعلن نادي هامبورغ الألماني يوم الخميس أن لاعب وسطه الكرواتي الان هاليلوفيتش على أعتاب الانتقال إلى ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان ميلان قد عوقب يوم الأربعاء بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية عامين، بعد مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



وخضع هاليلوفيتش (22 عاماً) للكشف الطبي في ميلان ومن المتوقع أن ينضم إلى الفريق الإيطالي بعقد يمتد لثلاثة أعوام. وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة تتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو.



وانضم هاليلوفيتش إلى هامبورغ قبل عامين قادما من برشلونة مقابل خمسة ملايين يورو، وقضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً إلى لاس بالماس الإسباني قبل هبوطه.