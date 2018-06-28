تعرف على أدوات تقنية حكم الفيديو المساعد

تعتبر تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" أهم حدث في كأس العالم 2018 في روسيا، بعد أن أنقذت عددا من المنتخبات وأقصت أخرى، بعد رجوع الحكام إلى تقنية الفيديو والفصل في القرار النهائي.

متى يتم اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعدة للتحكيم المعروفة بـ"الفار"، وما هي أدواتها وتقنياتها داخل وخارج الملعب، هذه الغرفة مخصصة لمراجعة حالات قد تغير في نتائج المباريات اسمها مركز البث المركزي، تحكم بـ33 كاميرا تنتشر حول أرضية الميدان لمساعدة الحكام داخل مركز البث، منها كاميراتان مخصصتان لرصد حالات التسلل، وكاميراتان أخرييان خلف كل مرمى، مهمتها مراقبة الأحداث داخل منطقة الجزاء وبالعودة إلى مركز البث ـ وهناك حكم رئيسي، ومعه 3 مساعدين، لكل واحد منهم مهمته، ويرتبطون بجهاز لا سلكي مع حكم المباراة، والأهم أن لا أحد منهم يملك قرارا أقوى من حكم الساحة، فالمساعد الأول مهمته تقديم إحداثيات المراجعة في أي حالة، والمساعد الثاني لمتابعة حالات التسلل، والثالث يساند في مراجعة الحالات، أما الحالات التي يتابعها حكام الفار، فهي الطرد المباشر أو تحديد هوية اللاعب وحالات التسلل وأخيرا ضربات الجزاء، وكل ذلك قد يرفضه حكم الساحة الذي يملك السلطة في العودة إلى تقنية الفيديو أو الاكتفاء بقراره.