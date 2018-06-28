جنون الجماهير المكسيكية يصل إلى السفير الكوري

توافد عشرات المكسيكيين في العاصمة مكسيكو سيتي احتفالا بتأهل المنتخب إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2018، رغم خسارة الفريق بثلاثية أمام السويد، والتفوا حول السفير الكوري في العاصمة معبرين عن فرحتهم بالتأهل عقب خسارة ألمانيا.

وبين آلاف المشجعين لمنتخب السامبا تواجدت شقيقة نيمار رافائيلا سانتوس في المدرجات رفقة العائلة، ولم يعانِ الألمان من خروجهم من المونديال فقط بل كلفتهم المباراة حوالي 200 مليون يورو بحسب ما غردت به صحيفة "شبيغل" الألمانية، وذلك بسبب توقيت المباراة المبكر، إذ إن 70 بالمئة شاهدو المباراة خارج مكاتبهم فيما كانت عيون النسبة المتبقية على النتيجة أثناء العمل، وبدوره قام حساب السويد الناطق باللغة العربية بالرد على إحدى تغريدات حساب ألمانيا بالعربي على تويتر قائلا "نتمنى لكم رحلة سعيدة".

أما المكسيكيون فلم يتركوا كورياً إلا واحتفلوا معه حتى سفيرهم في العاصمة. وفي الوقت الذي يحضر فيه المنتخب الإنجليزي للقاء بلجيكا استمتعت زوجات اللاعبين وصديقاتهم بوقتهن في سانت بطرسبيرغ، حيث نشرت ريبيكا فاردي زوجة اللاعب جيمي فاردي صورا لها مع باقي زوجات اللاعبين وهن يستمتعن بالعشاء.

ووصل الحكم الإنجليزي مارتن أتكينسون إلى روسيا بعد أن قضى 17 يوما على دراجته الهوائية بهدف جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية في بريطانيا، فيما يستضيف فندق رامادا بكازان المنتخب الأرجنتيني قبل لقاء فرنسا، وستكون غرفة ميسي مطلة على صورة رونالدو.