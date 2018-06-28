فيليب لام: لوف لن يترك تدريب ألمانيا

لا يتوقع فيليب لام القائد السابق لمنتخب ألمانيا، رحيل المدرب الحالي للفريق يواخيم لوف عقب الخروج المفاجئ لمنتخب ألمانيا من دور المجموعات لمونديال روسيا.

وكان ظهير بايرن ميونخ الأسطوري قائداً لمنتخب ألمانيا الذي تغلب على الأرجنتين في النهائي وحصل "المانشافت" حينها على لقبه العالمي الرابع، تحت قيادة لوف ذاته.



وقال لام: افترض بقاءه، لأنه لازال يحلم بأن يكون بطلا لأوروبا، لقد كان بطلا للعالم من قبل.



وأوضح لام أنه بعد الهزيمة المفاجئة أمام كوريا الجنوبية صفر-2 والخروج من دور المجموعات لكأس العالم: لوف سيسأل نفسه، لماذا أنا المدرب المناسب حتى الآن؟ هل بإمكاني تحفيز الفريق بعد ذلك؟ وهذا السؤال هو وحده من سيجيب عنه.