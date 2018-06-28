كاباييرو يكشف: تلقيت تهديدات بعد هدف كرواتيا

أكد حارس المرمى الأرجنتيني الدولي ويلي كاباييرو، أنه تلقى إهانات وتهديدات لعائلته بعد الهزيمة صفر- 3 التي مني بها المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكرواتي في بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا.



ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت ، كشف كاباييرو يوم الخميس عن الطبيعة الكريهة لبعض الانتقادات التي تلقاها بعد الخطأ الذي ارتكبه وتسبب في الهدف الأول للمنتخب الكرواتي.



وذكر كاباييرو ، على موقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت ، : بعد النتيجة الإيجابية (أمام المنتخب النيجيري) وتأهلنا إلى الدور الثاني ، ما حدث معي هو وضع واحد فقط من هذه الأشياء - شيء مؤسف وخطأ كما تريدون عليكم تسميتها.



وأضاف : هناك العديد من الأشياء التي أتفق معها على أنها خطأ كروي... ولكنني تلقيت رسائل مهينة. البعض يتمنى لي المرض والبعض يهددني وعائلتي. هذه الرسائل القبيحة لم تساعدني على الاطلاق.



وأضاف : أفضل الاعتماد على العديد من الناس الذين ساندوني ورافقوني وعانوا معي... أشكر جميع من ساندني ووقف بجانبي. هؤلاء الذين كتبوا إلي وهؤلاء الذين شجعوني بوسائل أخرى.



وكان كاباييرو ابتعد عن كرة القدم لستة شهور في 2006 لمساعدة شقيقته الكبرى ، التي كانت تكبره بأربع سنوات ، في صراعها مع المرض.

وبعث كاباييرو برسالة واضحة إلى منتقديه ، في تعليقه على "انستغرام" ، بأنه اجتاز الأمر بعد هذا الخطأ.



وأضاف : أعترف بخطأي ولكنني لم أرغب أبدا في أن تمر عائلتي بهذه الأيام العصيبة.. أشكر كل هؤلاء الذين كانوا دائما معي ومع عائلتي.