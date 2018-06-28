مينا يحلق بكولومبيا مجدداً و" النظيف" يؤهل اليابان

لحق منتخب كولومبيا بركب المتأهلين لدور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا، بعدما حقق انتصارا ثمينا 1 - صفر على منتخب السنغال يوم الخميس في الجولة الثالثة بمنافسات المجموعة الثامنة من دور المجموعات للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز بولندا على اليابان بالنتيجة ذاتها.

وتربع منتخب كولومبيا على الصدارة برصيد ست نقاط، ليصعد برفقة منتخب اليابان، صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، الذي تفوق بفارق معايير اللعب النظيف، على منتخب السنغال، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد وفارق الأهداف بعد تعادلهما 2 - 2 في مواجتهما المباشرة، وظل منتخب بولندا في مؤخرة الترتيب برصيد ثلاث نقاط.