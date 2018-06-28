لاعبو روسيا: جاهزون لإسبانيا وخشونة راموس لا تخيفنا

رصد المنتخب الروسي نقاط الضعف التي أظهرها نظيره الإسباني في مباراتيه أمام المغرب وإيران في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، كما أكد لاعبوه أنهم سيخوضون مباراتهم أمام منتخب "الماتاودور" في دور الستة عشر متحلين بثقة كبيرة في النفس.

وقال أندري لونيف، حارس مرمى المنتخب الروسي، يوم الخميس: منتخبا المغرب وإيران أظهرا لنا كيفية اللعب أمام إسبانيا. خروج ألمانيا أثبت لنا أنه ليس هناك فريق لا يهزم، على أرضية الملعب هناك 11 لاعباً لكل منتخب وكل شيء ممكن الحدوث

وتلتقي روسيا، البلد المضيف للمونديال، يوم الأحد المقبل على ملعب لوجنيكي مع إسبانيا، التي تدخل هذا اللقاء بحظوظ أكبر في التأهل إلى دور الثمانية رغم عدم ظهورها بشكل جيد في دور المجموعات.

وأشار الحارس الروسي إلى أن فريقه استعد جيدا لمواجهة إسبانيا وخشونة مدافعها سيرخيو راموس، وتابع قائلا: راموس يتسم دائما بالخشونة، ولكن أعتقد أننا لدينا لاعبون يمكنهم الرد بنفس الخشونة.

ومن جانبه، أكد المدافع الروسي ماريو فيرنانديز، صاحب الأصول البرازيلية، أن روسيا ستخوض المباراة متحلية بثقة كبيرة في النفس.

واستطرد قائلا: لقد استعددنا بشكل استثنائي في النمسا ثم في موسكو، علينا أن نخوض المباراة بتركيز عال، نقدم بطولة جيدة رغم الهزيمة أمام أوروغواي، 3 - صفر، وأمام إسبانيا نرغب أيضا في تقديم كرة جيدة.