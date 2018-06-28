مقتل لبناني في بيروت بسبب خلاف حول البرازيل وألمانيا

أسفرت مشادة على خلفية مباريات نهائيات كأس العالم عن مقتل شاب طعنا في ضواحي بيروت يوم الأربعاء، بحسب ما أفاد مصدر رسمي ووسائل إعلام محلية.

وقال الجيش اللبناني في بيان الخميس إنه أوقف شخصا أقدم على قتل آخر إثر خلاف بينهما نتيجة تشجيع فرق رياضية في منطقة حي السلم في ضواحي بيروت. وأحيل الموقوف إلى القضاء، وفقا للمصدر.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الشاب قتل على يد اثنين من جيرانه بعد احتفاله بفوز منتخب البرازيل وهزيمة منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم.

وشوهد آلاف الأشخاص يحتفلون في الشوارع بعد خسارة ألمانيا 2-0 أمام كوريا الجنوبية، وبعد ذلك فوز البرازيل على صربيا 2-0 مساء الأربعاء.

وفي زمن نهائيات كأس العالم، تكاد الانقسامات السياسية والطائفية في لبنان تتبدّد، لتحلّ محلّها انقسامات من نوع آخر حول كرة القدم، في ظلّ انتشار كثيف لأعلام الدول المشاركة في المونديال في الشوارع وعلى شرفات البيوت، ولاسيما ألمانيا والبرازيل، ومواكب احتفالية وشجارات ومشادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقام دورة العام 2018 من كأس العالم لكرة القدم في روسيا وهي تنتهي في الخامس عشر من يوليو.