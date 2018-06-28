نجم منتخب إيران.. تلقى "الإهانة" فقرر الاعتزال

أعلن سردار آزمون مهاجم إيران اعتزال اللعب الدولي يوم الخميس، قائلاً إنه قرر ترك المنتخب الوطني لأن إهانات وجهت إليه تسببت في تدهور حالة والدته الصحية.



وخرجت إيران من الدور الأول في كأس العالم لكرة القدم بفوز وهزيمة وتعادل في مبارياتها الثلاث بدور المجموعات ولم يقدم آزمون، هداف إيران في التصفيات، أفضل مستوياته في روسيا، حيث فشل في تسجيل أي هدف.



وكتب آزمون في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: اللعب للمنتخب الوطني شرف لي وسأكون فخورا بنفسي في نهاية مسيرتي. لسوء الحظ... كان علي اتخاذ هذا القرار بترك المنتخب الوطني.



وأضاف: هذا واحد من القرارات المؤلمة بالنسبة لشاب عمره 23 عاما واجه العديد من الصعوبات ليصل إلى هنا.



ورغم أن المنتخب الإيراني ودع كأس العالم ورأسه مرفوعة، بعدما فاز على المغرب في المباراة الأولى وخسر بصعوبة أمام إسبانيا وتعادل مع البرتغال، قال آزمون إنه كان هدفا لإهانات من الجماهير بسبب مستواه.



وتابع: تجاوزت والدتي مرضاً خطيراً وكنت سعيداً، لكن لسوء الحظ وبسبب عدم لطف بعض الناس والإهانات التي لا أستحقها أنا ولا زملائي بأي شكل، أصبح مرضها شديدا، وهذا وضعني في موقف صعب جدا حيث تعين علي الاختيار، وبطبيعة الحال اخترت والدتي.



وآزمون هو أكثر موهبة واعدة في تشكيلة منتخب إيران ومثل بلاده على مستوى الشباب قبل أن ينتقل إلى روبن كازان في الدوري الروسي الممتاز وعمره 18 عاما.



وانضم آزمون، المتميز في ألعاب الهواء وأيضا والكرة بين قدميه، إلى روستوف لمدة موسمين واجتذب اهتمام أندية من أكبر بطولات الدوري في أوروبا قبل أن يختار العودة إلى كازان ليواصل تطوره.



وسيمثل اعتزال آزمون، الذي كان ينظر إليه باعتباره خليفة المهاجم علي دائي، لطمة قوية للمنتخب الإيراني تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.