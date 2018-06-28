"الراقص المكروه" يتفوق على ميسي ويثير القلق في برشلونة

مرت ستة أشهر على وصول المدافع العملاق ييري مينا إلى برشلونة قادماً من بالميراس، وسرعان ما تعرض الكولومبي إلى الانتقادات القاسية والمطالبات بإبعاده، لكنه الآن هداف بلاده في كأس العالم 2018 برصيد أهداف يتفوق به على ليونيل ميسي، قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

وسجل مينا هدفين في مرمى بولندا والسنغال ليأخذ كولومبيا إلى الدور الثاني، ويكون أكثر لاعبي برشلونة تهديفاً في المونديال الحالي إلى جانب زميله البرازيلي كوتينيو برصيد هدفين.

ووصل مينا إلى برشلونة في الشتاء الماضي مقابل 12 مليون يورو، وقوبل بحماس كبير لأنه صغير أولاً، كما أنه سيساعد على حل مشكلة قصر قائمة لاعبي برشلونة، وجاء هو بطوله الفارع 1.95 ليكون أطول لاعب في تاريخ برشلونة متساوياً مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي ارتدى قميص النادي الكتالوني قبل 9 أعوام.



مينا لحظة تقديمه لاعباً لبرشلونة

اتخذ مينا لحظة تقديمه في ملعب كامب نو طريقة غير مألوفة، خلع حذاءه وخطا أولى خطواته على العشب حافي القدمين قبل أن يرقص رقصته الشهيرة، وهو ما فعله كذلك عندما انتقل إلى بالميراس البرازيلي.

ويستشهد ييري بتعاليم دينية بأن السير على الأرض لأول مرة بأقدام عارية تجلب التوفيق، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن مع مينا.

فبعدما شارك في مباراة كأس الملك الإسباني أمام فالنسيا كبديل، لعب بمباراة خيتافي لكنه لم يترك بصمة واضحة، وبقي ملازماً مقاعد البدلاء، حتى جاءت مباراة ليفانتي في الدوري الإسباني.

دخل إرنيستو فالفيردي بخط دفاع مكون من ييري مينا وتوماس فيرمايلين، لكن بعد فضيحة تاريخية سجل خلالها هجوم ليفانتي 5 أهداف للمرة الأولى في تاريخهم أمام برشلونة، وصفت صحف كتالونيا خط الدفاع ذاك بـ"توم وجيري"، وبدا أن أيام مينا مع برشلونة باتت معدودة.

وبعدما دخل المباراة الثانية لكولومبيا سجل هدفاً وأتبعه بآخر، وبات أكثر أهمية من زميله سانشيز مدافع توتنهام اللندني، يبدو أن مسؤولي برشلونة يفكرون بمنح اللاعب الأسمر فرصة إضافية، أو حتى أنهم سيكسبون أكثر إذا تم بيعه بسعر مرتفع، رغم أن "الراقص" الكولومبي لا يريد مغادرة كتالونيا.