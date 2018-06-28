"سرير روسي" أخرج البرازيلي مارسيلو باكياً أمام صربيا

تُعرف دائما غرفة النوم بأنها المكان الأفضل للارتياح، غير أن سرير مارسيلو كان سبباً في خروجه مصابا أمام صربيا في الشوط الأول، وهو ممسك موضع رأسه من الألم.

وخرج مارسيلو بعد 10 دقائق من بداية مباراة البرازيل وصربيا ليدخل فيليبي لويس بدلا منه، بعد تعرضه إلى تشنج عضلي في الظهر، رجح طبيب منتخب "السامبا" أن سببه يعود إلى ملاءة السرير الذي قضى فيه الظهير البرازيلي ليلته قبل مباراة صربيا.

وقال رودريغو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل: تعرض مارسيلو إلى تشنج في العمود الفقري، وأعتقد أن السبب يعود إلى ملاءة السرير الذي نام عليه مارسيلو في موسكو لأنه كان أنعم وكانت سببا في إصابته بطبيعة الحال، وسنرى كيف ستتطور حالته لنرى إن كان بعدها سيستطيع اللعب من عدمه، ولكن في الوضع الراهن هو في حالة جيدة.

وتقوم بعض بعثات المنتخبات المتأهلة إلى بطولات كأس العالم والقارية، بإحضار وساداتها وملاءاتها الخاصة بها لتفادي الإصابات المشابهة لحالة مارسيلو، وعدم خسارة لاعبين مهمين خلال المعسكرات الطويلة.

وتأهلت البرازيل في صدارة المجموعة الخامسة، بعد تعادلها أمام سويسرا وفوزها على كوستاريكا وصربيا، لتلاقي المكسيك ثاني المجموعة السادسة، التي تأهلت بشكل مثير عقب خسارة ألمانيا من كوريا الجنوبية.