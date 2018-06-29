جماهير فرنسا تنتظر انتفاضة بوغبا أمام الأرجنتين

يحمل لاعب الوسط بول بوغبا آمال الفرنسيين خلال المواجهة الصعبة الحاسمة ضد الأرجنتين في دور الستة عشر بنهائيات كأس العالم يوم السبت، ويأمل مشجعو بلاده أن تشهد المباراة مولد "بوغتايم" أي زمن بوغبا.

وفي ظل انتقادات لتصفيفة شعره وألوانها دائمة التغير وصفقة انتقاله الضخمة، وإشاراته المتكررة لنفسه ومنها منزله الذي يحمل اسم "بوغ هاوس" وحوض السمك الكبير الذي يملكه ويطلق عليه اسم "بوغ تانك" وغيرهما، فإن اللاعب يشعر بضغط كبير هذا الموسم.

لكن يبدو أنه تخلص من الروتين اليومي في ناديه مانشستر يونايتد الذي يدربه جوزيه مورينيو. وبعد اللحاق بمعسكر المنتخب الفرنسي في كأس العالم بدا بوغبا مرحا وطلق الحديث في أول ظهور له بالمؤتمر الصحافي للمنتخب.

وقال بوغبا في المؤتمر الصحافي حينها "إنني هنا مع عائلتي" في إشارة إلى الفريق الفرنسي، وقضى موسما صعبا في مانشستر يونايتد وسط شائعات عن أن علاقته مع مورينيو ليست على ما يرام.

وقال بوغبا عن هذا الأمر "كانت توجد بعض المسائل". وفي بعض الفترات ظهرت مهارات اللاعب القوية وأبرزها هدفاه والأداء المتميز في الفوز على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد.

لكن كثيرا ما بدا بوغبا محبطا وغير مرتاح في الدور الذي يحصل عليه في ظل نظام مورينيو الصارم.

لكن ليس هذا هو الوضع مع المنتخب الفرنسي تحت قيادة المدرب ديدييه ديشان حيث يشعر اللاعب بأنه يحظى بحماية وحب.

وقال بوغبا، 25 عاما: حصلت على الحق في الرقص وعندما أرقص وأفوز فلا توجد مشكلة. وإذا خسرنا تصبح مشكلة، يقولون إنني أستعرض لكن عليك أن تأخذني على وضعي. إنني أبتسم دوما سواء حصلت على ثناء أو واجهت انتقادات.

وأشارت توقعات إلى أن بوغبا سيكون الشيء الكبير القادم في الكرة الفرنسية، وبعدما اختير أفضل لاعب شاب في نهائيات كأس العالم 2014، توجد أمامه فرصة فريدة ليصبح أفضل لاعب في النهائيات الحالية.

وبإمكان لاعب الوسط النحيف أن يكون خليفة لاعبين فرنسيين كبار أمثال جان تيجانا وباتريك فييرا، وقد أظهر اللاعب استعداد لذلك: إنني مستعد لتقديم كل شيء للمنتخب الفرنسي.