ديشان ولوريس: ميسي يهدد أحلام فرنسا المونديالية

قال ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم إن فريقه يعلم تماما قدرات منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، مشيرا إلى أن الفريق يريد أن يحتويه عندما يلتقيان يوم السبت في دور الستة عشر بكأس العالم.



وعاد ميسي إلى الحياة أمام المنتخب النيجيري، حيث سجل هدفا رائعا في المباراة التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني 2 - 1 وهي المباراة التي حسمت تأهل المنتخب الأرجنتيني لدور الستة عشر بعد بداية كارثية في المونديال.



وقال ديشان للصحفيين يوم الجمعة : ميسي، ميسي، أنظروا إلى إحصائياته، 67 هدفا في 127 مباراة مع المنتخب الأرجنتين، نريد أن نراقبه ونحتويه.

وأضاف : نعرف جيدا أن بإمكانه صنع الفارق بأشياء قليلة. نريد الحد من تأثيره على الأقل.



ويدرك أيضا هوغو لوريس حارس مرمى المنتخب الفرنسي الخطر الذي يشكله ميسي على مرماه. وقال : لقد درسنا المباريات الثلاث للمنتخب الأرجنتيني الي تعطينا مؤشرات وتلميحات، ولكن لاعب مثل ميسي بإمكانه أن يرفع من مستواه وأن يحسم مصير المباراة.